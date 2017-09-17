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Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu Ali Erbaş kimdir ?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu . Yalova Üniversitesi Rektörü olan Ali Erbaş Yeni Diyanet İşleri Başkanı oldu.Peki çok merak edilen ALi Erbaş kimdir ?

17 Eylül 2017 Pazar 10:39
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu Ali Erbaş kimdir ?

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Rektörlük görevinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütecek olan Ali Erbaş, bu görevlendirmenin ardından merak edilen isim oldu. İşte, Ali Erbaş kimdir, nerelidir sorusunun cevabı

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

1961 yılında Ordu’da doğdu. İlkokulu memleketinde bitirdi. 1980’de Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Fakülte yıllarında (1980-1983) İstanbul Vefa’daki İlim Yayma Yüksek Tahsil Talebe Yurdu’nda kaldı ve okul derslerinin haricinde çeşitli âlimlerden Arapça, tefsir, hadis ve kıraat alanlarında özel dersler okudu.

Aynı fakültede 1987’de Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an’daki Tekrarlar” isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993’te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında “İlâhî Dinlerde Melek İnancı” isimli teziyle doktorasını tamamladı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti.


1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998’de Doçent, Ocak 2004’de Profesör oldu.

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. 6 yıl bu görevi yürüten Prof.Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof.Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.

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