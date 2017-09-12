Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin katil zanlısı yakalandı!

Yeni Akit Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldüren, eşi Esma Karanfil'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil, dün İzmir'de yakalandı. Saat 08.45 sıralarında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Cemil Yavuz Karanfil, emniyete sorulurken gazetecilerin sorularını yanrıtsız bıraktı

Esma Karanfil 'Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti' demişti

Daha önce şiddet uyguladığı eşi Esma Karanfil’i de yaralayan Cemil Karanfil cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Esma Karanfil polise, eve gelen eşinin kendisini tekrar döveceğinden korkması üzerine babasını çağırdığını söylemiş ve “Babam eve geldi. Tartışma yaşandı. Bıçakla saldırdı. Nereye kaçmış olabileceğini bilmiyorum. Ama Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti” demişti.