YENGESİNİ ÖLDÜREN SURİYELİ SANIĞA "İNDİRİMSİZ" AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Bahçelievler'de 2 yıl önce aynı evde yaşadığı kardeşinin 22 yaşındaki eşini saç kurutma makinesi kablosuyla boğduktan sonra cesedini yaktığı iddia edilen Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım etmekle suçlanan eşi Emel Fersi'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Eymen Omar'ı "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve yakmak suretiyle kasten öldürme" ile "Yağma" suçlarından “ iyi hal" indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca adli tıp raporuna göre maktülün cinsel istismara uğradığından sanık Eymen Omar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Diğer sanık ise beraat etti.

SANIK: ADALET MAHKEMENİNDİR

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen karar duruşmasına Eymen Omar tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Sultan Koçyiğit Öztürk Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdurun cinsel istismara uğradığının açık olduğunu belirterek, "Bu durum da sanıkça bir suçun gizlenmesi amacıyla işlenmiştir. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerekir. Ayrıca takdir indirim nedenlerinin de uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık "Söyleyeceğim bir şey yoktur. Adalet mahkemenindir, adalet sizindir" dedi.

"İYİ HAL" İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve yakmak suretiyle kasten öldürme" suçundan sanık Eymen Omar'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, "iyi hal" indirimi de uygulamadı. Eymen Omar'ı "Yağma" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrîca dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün cinsel istismara uğradığının tespit edildiğinden “cinsel istismar" suçu yönünden de sanık Eymen Omar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçları işlediği sabit olmadığından diğer tutuksuz sanık Emel Fersi'nin ise beraatine hükmetti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 10 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Eymen Omar olay günü saat 14.00'de eve geldi ve kapıyı çaldı. Kapıyı yengesi olan Lina Halid açtı. Evde otururlarken Lina Halid ile Eymen Omar arasında tartışma çıktı. Lina Halid diğer odaya kaçarak odanın kapısını kitledi. Ancak Eymen Omar odanın kapısını kırarak içeri girdi ve Lina Halid ile tartışmaya ve kavga etmeye devam etti. Kavganın ardından Eymen Omar, saç kurutma makinesinin kablosu ile Lina Halid'i boğdu. Yere düşen Lina Halid nefes alıp verdi ancak kendini kaybetti. Bu sırada Eymen Omar, Lina Halid'in parmağına takılı bulunan yüzüğü ve boynundaki kolyeyi aldı. Eymen Omar daha sonra Lina Halid'in boynuna dolanmış kablo sarılı vaziyetteyken bu kablo ile Lina Halid'i evin diğer odasına sürükleyerek götürdü.Omar, Lina Halid nefes alıp verirken elbiselerini kendisiyle birlikte yakıp evden kaydoldu. Evde çıkan yangın üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Polis evin içerisinde sırtüstü yatan, boğazına kablo dolanmış vaziyette Lina Halid'i buldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Eymen Omar'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, eşi Emel Fersi hakkında ise "Suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

SANIK İFADESİNDE ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Tutuklu sanık Eymen Omar geçen duruşmada verdiği ifadesinde "Birlikte aynı evde yaşıyorduk. Olay günü maktül ile evde yalnızdım. Eşim komşuya gitmişti, kardeşim de işteydi. Maktul ile aramızda tartışma çıktı, maktul benim eşimin şerefi olmadığını söyledi, aramızda bağırışma oldu. Ayrıca benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Bunu kaldıramadım. Odada bulunan saç kurutma makinesini aldım, kablosunu maktulün boğazına doladım. Daha önce de kendisini tokatla dövdüm, o zaman bayılmıştı. Bayılınca boğazına kabloyu dolayıp sıktım, daha sonra can çekiştiğini anladım. Bunun üzerine battaniyeye sardım. Daha sonra da battaniyeyi çakmakla tutuşturdum. Ev yanmaya başlayınca, kaçtım. Çıkarken de balkonun yandığını gördüm. Ben maktulü kendi odasında öldürdüm, orada da yakmıştım. Maktul ile eşimin arasında herhangi bir geçimsizlik yoktu. Ben boğduktan sonra maktulü yakmadan önce üzerinde bulunan yüzüğü ve kolyesini de almıştım."

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