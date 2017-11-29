Yemen'de bombalı araç ile saldırı düzenlendi !

Aden'in Hur Mekser bölgesinde Maliye Bakanlığına bağlı şube müdürlüğü binası yakınlarından bombalı saldırı düzenlendi.Son dakika yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Yemen'in Aden şehrinde bombalı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Patlama sonrasında bölgedeki 7 katlı bir binada büyük hasar meydana gelirken , civardaki evlerin de camlarının kırılmasına neden oldu. Gerçekleştirilen şiddetli patlama sonrasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Konuyla alakalı resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın, Aden'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon liderleri ile görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yapılması dikkati çekti.