Yazıcıoğlu’nun Helikopterindeki GPS Cihazları 2 Ekip Tarafından İmha Edilmiş

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe’nin hayatını kaybettiği helikopterden Argus 5000 ve Skymap III C isimli GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda 10 kişi hakkında ‘Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan dava açıldı.

TEK DAVA 2 İDDİANAME

Göksun Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesi, aynı savcı tarafından 25 gün arayla ‘Teknik hata nedeniyle’ 2 parça halinde hazırlandı. 3 Ekim 2016’da hazırlanan ve 9 kişinin 10 yıla kadar hapsi istendiği ilk iddianameye göre helikopteri arama çalışmalarına katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı S70 Sikorsky helikopteri 28 Mart’ta kırıma uğradı. Bu helikopterin soruşturmasını yürütmek üzere 4 kişilik anket heyeti ile Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş’ten oluşan 9 kişilik de teknik heyeti olmak üzere toplam 13 kişilik askeri kaza kırım heyeti oluşturuldu.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARAN SUBAY, SÖKENLERLE AYNI BİRLİKTEN

İddianameye göre, ilk defa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ‘Meçhul subay’ tarafından ulaştırılan görüntülerle ortaya çıkan GPS cihazlarını sökme anı, teknik heyette yer alan Nusret Memiş tarafından kaydedildi. 30 Mart 2019’da saat 14.54’te kaydedilen görüntülerden helikopter enkazının başında elinde sigara ile çömelmiş bereli askerin Cemal Şahin, elinde tornavida olan askerin Aydın Özsıcak, onun karşısında enkazın başında duran askerin ise Nedim Bakırhan olduğu tespit edildi. Görüntüleri ortaya çıkaran kişi ise, cihazları söken askerlerle aynı birlikte görev yapan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından oluşturulan teknik komisyonda görev yapan Pilot Binbaşı Nezih Göçmen.

‘GÖRÜNTÜLERDEKİ BİZİZ ANCAK CİHAZ SÖKMEDİK’

İddianameye göre 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi iddiasıyla tutuklu yargılanan Davut Uçum ve Aydın Özsıcak ile teknik heyette yer alan diğer 7 kişi, ara ara sivil helikopterin yanına giderek ‘Ekonomik değeri’ olan GPS cihazlarını almaya karar verdi. İfadeleri alınan Nusret Memiş, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan; cihaz sökme görüntülerindeki kişilerin kendileri olduklarını kabul ederken, askeri helikopter enkazına gittiklerinde merak ederek sivil helikopter enkazına bakıp incelediklerini ancak herhangi bir cihaz söküp almadıklarını söyledi. Diğer şüpheliler Ebubekir Semih Yüksekkaya, Suat Kaplan, Davut Uçum, Halil İbrahim Açan ve Bekir Çerikçi de helikopterin enkazına merak ederek bakıp incelediklerini ve hiçbir cihaz söküp almadıklarını ifade ederken, görüntülerdeki kişilerin de Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan, kameraya alan kişinin ise Nusret Memiş olduğunu söyledi.

İLK İDDİANAME: DÜŞME NEDENİNİ İSPATA YARAYACAK BİLGİ İÇERMEYEN CİHAZLAR

Helikopterden sökülen GPS cihazları hakkında da bilgilere yer verilen iddianamede, “DDK raporu, TBMM Araştırma Komisyonu ve diğer bilirkişi raporlarına göre helikopter enkazından alınıp götürülen Argus 5000 isimli cihazın uydudan alınan bilgi ile konum bilgisi veren ancak aktif hale getirildiğinde her 10 saniye bir konum bilgisi kaydeden GPS cihazı olduğu, Skymap III C isimli cihazın bir GPS cihazı olduğu ve uydudan aldığı referansa göre coğrafi konum belirlemeye yardımcı olduğu aynı zamanda kayar harita olup irtifa bilgisi verdiği, kazaya konu helikopterden söküldüğü ve helikopterin beyni olduğu iddia edilen cihazların esasında seyri sefer için pilotun yararlandığı basit GPS cihazları hükmünde olduğu, düşme nedenini ispata yarayacak bilgi içermediği, bahse konu GPS cihazının helikopterin düşme ve ölüm nedenini ortaya koyacak ses ve görüntü kaydeden cihazlar olmaması nedeniyle bu cihazların alınmasına yönelik eylemin suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi ve yok edilmesi suçunu oluşturmayacağı, bu nedenle şüphelilere atılı bu suçun unsurlarının oluşmadığı, eylemin helikopter sahibi şirkete yönelik pilotunun vefat etmesi kolaylığından yararlanarak işlenmiş nitelikli hırsızlık suçu kapsamında kaldığı, olay mağdurunun helikopter şirketi sahibi Esas havacılık Taşımacılık Turizm Ticaret A.Ş. olduğu” denilerek 9 şüphelinin 10 yıl hapsi istendi.

‘ ASIL AMAÇ YAZICIOĞLU’NUN DOSYASININ DELİLLERİNİN YOK EDİLMESİ’

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili tek bir tutuklunun olmadığını ifade eden Yavuz, Göksun’da yargılanan şüphelilerden Yusuf Yiğit’in FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden, Aydın Özsıcak ile Davut Uçum’un 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanına suikast girişiminden tutuklu olduğunu, Nusret Memiş ile Yusuf Yiğit’in ise daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen ancak Kahramanmaraş 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nce haklarındaki takipsizlik kararı kaldırılan 20 kişiden biri olduğunu söyledi. Olayın tek dosyada görülmesi gerekirken 7 ayrı dosyada çözülmeye çalışıldığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

“Dosya parçalanıyor, sürekli ayrıştırılarak, bu kadar dağıtılarak, parçalanarak birbirinden ayrıştırılarak yapılan bir yargılama var bunun kabulü mümkün değil. Burada hukuk hatası, usul hatası yapılıyor. Bunların hepsiyle ilgili verdiğimiz dilekçelerle uyarılarımız mevcut. Göksun Savcılığı’na defaatle müracaatımız var ‘Siz yetkili değilsiniz, yapmayın etmeyin. Ana dosyadan bunun ayrılması yanlıştır. Bu dosyalar ana dosyanın da failidir. GPS cihazlarının sökülmesi araçtır asıl amaç Muhsin Yazıcıoğlu’nun dosyasının delillerinin yok edilmesidir. Asıl amaç Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürülmesiydi. Bu amaca hizmet eden araç suçlardır. Bu araç suçlarla ilgili soruşturmanın tefrik edilerek ana dosyadan ayrılıp başka dosyalarda başka yargı yerlerinde yürütülmesi sakıncalı, yargılamanın bütünlüğünü ihlal eden bir unsur. Bunun böyle yapılmaması gerekir’ demiş olmamıza rağmen sonuç alamamış durumdayız. Gerçekten çok üzücü bir şey. hatta Davut Uçum ‘Ben 15 Temmuz’dan itibaren bu eylemin suikast olduğunu anladım’ diyor. Hakim dönüp ‘Sen nereden anladın, neye göre anladın?’ demiyor. Belki bunun cevabını verecek, belki bir gerekçesi, bir delili var. Etraflı bir sorgulama yapılamıyor. Neden? Çünkü oradaki hakim arkadaş sadece hırsızlık yönünden sorguluyor. Ama ana dosya ile bir bütün olarak yürütülmüş olsa o zaman anlamlı hale gelecek Davut Uçum’un beyanı.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 12:44