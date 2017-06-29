Yattığı Cezaevine Uyuşturucu Sokmak İsterken Firar Etti

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde izinli çıktığı Açık Cezaevi'ne dönüşünde üzerinde uyuşturucu bulunan mahkum Recep. K., bir fırsatını bularak firar etti.



Muratlı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Recep K., dönüşte, yapılan üst aramasında, ayakkabısının içerisinde kağıda sarılı halde bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. Görevliler uyuşturucu el koyarken, bu sırada bir fırsatını bulan Recep K., firar etti.



Kaçan Recep K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.