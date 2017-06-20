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Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı

 KAYSERİ'de özellikle yaşlılarla samimiyet kurup, para ­ve altınlarını sahteleriyle değiştirerek dolandırdığı iddia edilen 44 yaşındaki Mercan Zenger yakalandı

20 Haziran 2017 Salı 11:27
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı

 KAYSERİ'de özellikle yaşlılarla samimiyet kurup, para ­ve altınlarını sahteleriyle değiştirerek dolandırdığı iddia edilen 44 yaşındaki Mercan Zenger Kırıkkale'de yakalandı. Kayseri'ye getirilen Zenger, adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 aydır 8 ayrı mahallede kendisini ifade etmekte zorlanan yaşlılarla samimiyet kurarak evlerine giren ve onların paralarıyla altınlarını sahteleriyle değiştiren kadının peşine düştü. Ekiplerin yaptığı araştırmada, dolandırıcı kadının yaşlılarla samimiyet kurup evlerine girdiği, para bozdurması gerektiğini söyleyip çantasında bulunan sahte paralarla altınları, mağdurların gerçek para ve altınlarıyla değiştirdiği, bu yolla toplam 20 bin 700 TL lira ile 17 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdığı belirlendi. Olaylarla ilgili toplam 180 saatlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, diğer bilgileri de eşleştirerek şüphelinin Kırşehir'de oturan Mercan Zenger olduğunu saptadı. 

Kırıkkale'de olduğu belirlenen şüpheli kadının, Kayseri ile birlikte çevre illerde de aynı yöntemle 17 kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Kırıkkale'de yakalanan ve Kayseri'ye getirilen Mercan Zenger,  emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye gönderildi.



Son Güncelleme: 20.06.2017 11:42
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