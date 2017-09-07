'Yaşamaz' denilen bebek yapay kalple hayata tutundu!

İkiz kardeşiyle dünyaya gözlerini açtığında sadece 1.5 kilo olan Nurten bebek, doğduğunda kalp damarlarından biri de yoktu. Ailesi, pek çok doktorun 'yaşamaz' demesine rağmen onu İstanbul’a götürdü ve çareye ulaştı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal tarafından operasyonu gerçekleştirilen Nurten Bebek, sığırdan yapılan yapay kalp damarıyla hayata tutunmayı başardı.

İmkansız dediler ama o başardı. Dünyaya gözlerini açtığı anda küçük bedeniyle hayata sarıldı. 1 ay yoğun bakımda kaldı sonra ameliyat masasına yattı. Doğuştan kalp damarlarından biri eksik olan Nurten bebeğe sığır boyun damarından kalp damarı yapıldı.

Antalyalı Aslı ve Seyit çifti, ikiz bebek bekliyordu. Bebekler dünyaya geldiğinde ikizlerden erkek olan sağlıklıydı ama Nurten Bebek sadece 1.5 kiloydu. Kalp damarlarından biri eksikti, üstelik sağlık sorunu bu kadarla sınırlı değildi. Antalya’da yaşama şansı verilmeyen bebeği ailesi ölüme terk etmedi. İstanbul’da Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal’e ulaştılar. Helikopter ambulansla Nurten Bebeği İstanbul’a getirdiler.

İNANILMAZ ŞEKİLDE BEBEK HAYATA BAĞLANDI

Annelik heyecanını ilk kez yaşayan Aslı Çetin, ikiz bebek annesi. Hayatının hiçbir döneminde unutamayacağı ve çaresiz kaldığı anları şöyle anlattı:

''Gebeliğim sırasında her şey normal seyrediyordu. İkiz bebeklerimizden birinde olan bu kalp sorunu anne karnındayken teşhis edilemedi. Bebeğimizi dünyaya getirdikten 1 hafta sonra kalp damarının olmadığını öğrendik. Antalya’da bize bebeğimizin yaşamasının imkansız olduğunu söylediler. Bir taraftan diğer sağlıklı olan bebeğimi korumaya çalışırken ve onun heyecanını yaşamaya bile fırsat olmazken bebeğimizi helikopter ambulansla İstanbul’a getirdik. Acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Ameliyata alınmak için çok küçük ve zayıftı. Biz savaştık o da savaştı bizimle. 1 ay boyunca kilo almasını bekledik. Sonra bebeğimiz ameliyata alındı. Ameliyatın üzerinden 1 ay geçti, yaşamaz denilen bebeğimiz artık sağlıklı, şimdi evimizin yolunu tuttuk bebeğimiz sağlıklı bir şekilde Antalya’ya dönüyoruz.''

''SIĞIR BOYUN DAMARINDAN DAMAR YAPTIK''

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana International İstanbul Hastanesi Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, gerçekleştirdiği ameliyatla ilgili şunları söyledi:

''Nurten bebek,1.5 kg ağırlığında dünyaya geldi ve kalbinde önemli bir rahatsızlık taşıyordu. Kalpten çıkması gereken iki damar yerine tek damar mevcuttu. Akciğer damarları, kalpten değil bahsettiğim tek damardan çıkıyordu. Ayrıca kalbin içerisinde geniş bir delik vardı ve sağ akciğere giden damarda bir darlık söz konusuydu.

1.5 kg altında bu ameliyatın yapılması çok büyük bir risk taşıyordu. Yani şöyle örnek verebilirim, Amerika’da 1.5 kg altında bu patolojiyle ameliyata alınan hastaların yüzde 90 ı kaybedilmişti. Hastanın başarı sansını arttırmak amacıyla, yoğun bakım koşullarında, yakın gözlem ve tedavi altında, midesine konan sondayla besleyerek yaklaşık 1 ay kadar kilo almasını sağlamaya çalıştık.Bu süre içerisinde 2.5 kiloya kadar ulaştı. Sonrasında daha güvenli bir şekilde tam düzeltme ameliyatına alabildik.''

''KALBİ DELİKTİ, DAMARDA TIKANIKLIK VARDI VE BİR DAMARI YOKTU''

Dr. Bilal, Nurten bebeğin kalp ve damarlarıyla ilgili birden çok sorun olduğunu kaydetti ve gerçekleştirdiği başarılı operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

''Kalpteki delik yama ile kapatıldı. Kalple bağlantısı olmayan ve aort damarından çıkan akciğer damarı, 12 milimetre çapında sığır boyun damarı kullanılarak sağ karıncık ile birleştirildi yani olması gereken hale dönüştürüldü. Ayrıca sağ akciğer damarındaki darlığın giderilmesi lazımdı. Kalp zarından bir parça alarak bu darlığı giderdik.''

''BU AMELİYAT 20 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE İLK KEZ BENİM TARASFIMDAN UYGULANDI''



Bu ameliyatın yeni olmadığını, Türkiye’de ilk kez kendisinin 20 yıl önce başarıyla uyguladığını belirten Dr. Bilal, ''Bu ameliyatın en önemli özelliği , en iyi sonuçlarının yaşamın ilk 1 ya da 1.5 ayı içerisinde alınıyor olması. Gecikmiş vakalarda bazı dolaşım problemlerinin eklenmesiyle ameliyat sonuçları bu kadar yüz güldürücü olmayabilir. 10-15 yıl öncesine kadar kalp cerrahisinde ölüm oranlarının yüksek olduğu hastalıklardan bir tanesiydi bu. Ama dediğim gibi sığır boyun damarlarının gelişmesi ve kullanılabilir hale gelmesiyle bu ameliyatlarda başarı oldukça yükseldi'' şeklinde konuştu.

SIĞIR BOYUN DAMARININ DAYANMA SÜRESİ

Sığır boyun damarı, bu yaş grubu çocuklarda nerdeyse insan kalp kapağı kadar iyi sonuçlar verdiğinin altını çizen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, eğer ki bu kadar küçük bir bebekte kullanılırsa bozulmadan çocuğun ihtiyacını karşılama süresinin, hemen hemen insandan alınan kapaklara eşit olduğunu kaydetti.

BOZULMA İHTİMALİ

Prof. Dr. M. Salih Bilal, sığır boyun damarının bozulması durumunda şu bilgileri verdi:

''Sığır damarı bozulduğu zaman ne olacak peki? Bozulması, darlık oluşmasıyla ortaya çıkar. Çünkü damarın çapı, çocuğun büyümesiyle artık onun ihtiyacını karşılayamayacak kadar küçük kalır. O zaman biz bu yapmış olduğumuz ameliyata göre çok daha basit ve az riskli bir ameliyatla bu damarı çıkartarak yerine kadavralardan alınan insan kalp kapağı takıyoruz. Takılacak insan kalp kapağı, çok uzun zaman çocuğun ihtiyacını karşılayabilir ve ilerde bozulduğu taktirde ameliyata ihtiyaç duymadan kasıktan girmek suretiyle içine yeni bir kalp kapağı yerleştirilebilir. Şu anda bu uygulamalar dünyada ve ülkemizde mevcut.''



Doğuştan kalp hastalıklarının görülme sıklığı yaklaşık yüzde bir olduğunu söyleyen Dr. Bilal, ''Aslında bu oran oldukça yüksektir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10-15 bin doğuştan kalp hastalığı olan bebeğin dünyaya geldiğini gösteriyor bize. Bunların tedavi şansları eski yıllara göre arttı'' dedi.