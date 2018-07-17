Yaş Ve Bedel Kesinleşti!

Detayları netleşmeye başlayan bedelli askerlikle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan on binlerce genç tarafından merakla beklenen bedelli askerlik için yaşın 25 ücretin ise 15 bin lira olacağını söyledi.Turan, açıklamasında, “Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 14:40