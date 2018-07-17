Detayları netleşmeye başlayan bedelli askerlikle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan on binlerce genç tarafından merakla beklenen bedelli askerlik için yaşın 25 ücretin ise 15 bin lira olacağını söyledi.Turan, açıklamasında, “Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor” dedi.Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 14:40
Yaş Ve Bedel Kesinleşti!
Bedelli askerlikle ilgili beklenen açıklama son dakika olarak geldi. Yaş ve bedel ile ilgili tartışmalara son noktayı AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan koydu. Turan: "Bedelli askerlik torba yasaya ekleniyor. Bugün komisyona geliyor. Yaş sınırı 25 olarak kararlaştırılan bedelli askerliğin ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. 25 günlük bir askerlik süresi öngörüldü" dedi.
YORUM EKLE