YARSAV eski başkanı Murat Arslan'a 10 yıl hapis cezası

KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Arslan ve avukatları katıldı. Duruşmayı hukukçulardan oluşan yabancı bir heyet de takip etti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Arslan, FETÖ/PDY üyesi suçlamalarını kabul etmediğini, 'ByLock' kullanmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

BİLİRKİŞİNİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukatı Öykü Didem Aydın da Murat Arslan'ın savcılık sorgusunda 'ByLock' kullandığına yönelik bir suçlama bulunmadığını, mahkeme aşamasında bu suçlamanın gündeme getirildiğini belirterek, "Mahkemece istenilen 'ByLock' inceleme raporu ile bizim hazırlattığımız inceleme raporu arasında çelişkiler bulunmakta. Biz davanın başından beri bu çelişkilerin giderilerek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için uğraş veriyoruz. Bu nedenle bilirkişi Özgür Derebaşı'nın bu çelişkileri gidermek adına mahkemede tanık olarak dinlenilmesini istiyoruz. Bir önceki celsede, taleplerimiz duruşmayı uzatmaya yönelik talepler şeklinde değerlendirilerek reddedildi. Bu davanın 2 yıl 3 ay uzatılmasında bizim değil, talimatla tanık dinleyen, istenilen bilgi ve belgelerin getirilmesini sağlamayan, cezaevinde bulunan tanığın 2 celse adresini bulamayan mahkemenizin sorumluluğu vardır. 'ByLock' raporları arasında çelişki olduğunu tekrar ifade ediyoruz. Bu nedenle bilirkişinin mahkemede tanık olarak dinlenilmesini tekrar talep ediyoruz" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Avukat Öykü Didem Aydın'ın taleplerini, 'duruşmayı uzatmaya yönelik talepler' kabul ederek, reddetti. Bunun üzerine avukatlar mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi de aynı gerekçeyle reddetti. Avukat Aydın, reddi hakim talebinin reddine itiraz ettiklerini belirterek, kararın CMK'nın 27 ve 31'inci maddeleri gereğince bir üst mahkeme olan 26'ınca Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirti. Mahkeme heyeti, bunun üzerine duruşma savcısına talep yönündeki görüşünü sordu. Duruşma savcısı da kararı, 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak mahkeme heyeti, talepleri, 'duruşmayı uzatmaya yönelik' görüşünde ısrar ederek reddetti.

AVUKATLAR İSTİFA ETTİ

Bunun üzerine söz alan Avukat Aydın, "Başından beri müvekkilin lehine olan delillerin toplanılması yönündeki talebimiz reddedildi. Reddi hakim talebimiz CMK'ya göre bir üst mahkeme tarafından değerlendirilmeliydi. Ancak siz yine aynı gerekçeyle bu talebi de reddettiniz. Bu aşamada ne yapmamız gerektiğini siz söyleyin. Biz yapacak bir şey bulamıyoruz ve istifa ediyoruz" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, avukatların istifa ettiğini tutanağa geçirdikten sonra duruşmaya devam ederek Murat Arslan'a son sözünü sordu. Arslan son sözünde, "Avukat talep ediyorum" dedi. Mahkeme bu talebi de reddederek, kararını açıkladı. Arslan, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATLAR: BU KARAR HUKUKUN KATLİDİR

Karara tepki gösteren avukatlar Öykü Didem Aydın, Özgür Urfa ve Deniz Doğan adına açıklama yapan Avukat Mustafa Karadağ, "Reddi hakim talebinin, CMK'nın 27 ve 31'inci maddesine göre 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirilmesi gerekiyordu. Bizim istifamız üzerine Murat Arslan'ın talebi doğrultusunda mahkemenin Ankara Barosu'na yazı yazarak, avukat talebinde bulunması gerekiyordu. Avukatsız olarak hüküm açıklanması hukukun katlidir" dedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-