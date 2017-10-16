Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106474
ALTIN
152.769
DOLAR
3.6443
STERLİN
4.8431
EURO
4.3029
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar...
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın !...
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39...
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı !
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı...

Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi sonrası, iki ülke arasındaki sorunu çözmek üzere ABD'li heyet bugün geldi. Görüşmenin yarın yapılması bekleniyor.

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:10
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!

TARİHİ GÖRÜŞME YARIN

Diplomasi tarihinde ilk kez karşılaşılan durumla ilgili geçen hafta Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ iki ülke temsilcilerinin bir araya gelip konu üzerinde çalışacağını açıklamıştı. Türkiye ve ABD arasında ilk heyetler arası görüşme ise yarın Ankara'da yapılacak. 

'BELİRLEYİCİ OLAN BEN DEĞİLİM'

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, bugün öğleden sonra Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cohen'in İki ülke arasındaki vize sorunu hakkında, 'Belirleyici olan ben değilim.' dediği öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör  örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma  kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı  Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini  ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamış, Türkiye'nin Washington  Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize  işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!
PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı
İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim