Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!

TARİHİ GÖRÜŞME YARIN

Diplomasi tarihinde ilk kez karşılaşılan durumla ilgili geçen hafta Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ iki ülke temsilcilerinin bir araya gelip konu üzerinde çalışacağını açıklamıştı. Türkiye ve ABD arasında ilk heyetler arası görüşme ise yarın Ankara'da yapılacak.

'BELİRLEYİCİ OLAN BEN DEĞİLİM'

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, bugün öğleden sonra Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cohen'in İki ülke arasındaki vize sorunu hakkında, 'Belirleyici olan ben değilim.' dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamış, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasında bulunmuştu.