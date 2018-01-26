Yangında kedisi için ağlayan Ali Dede hastaneye kaldırıldı !

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde, geçen hafta evi yanan Ali Meşe, kedisinin kurtulmasıyla teselli buldu, herkesin kalbinde yer etti. Yangında elinden yaralanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Meşe tedavisi sürerken kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evi yanan, kurtulan kedisiyle teselli bulan Ali Meşe'den (83) kötü haber geldi .Ali Dede soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’de Göğüs Hastalıkları Servisi’ne alınan Ali Meşe, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi.