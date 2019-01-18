Yangında hayatını kaybeden Suriyeli 2 işçi toprağa verildi

ANKARA'da mobilyacılar sitesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçiden 2'si toprağa verildi.

Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde koltuk üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında, iki gün önce akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Ekiplerin fabrikada yaptığı incelemede, mahsur kalan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişilerin, Suriye uyruklu Muhanned EL Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin olduğu belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli tıp kurumundan alınan Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha'nın cenazeleri Karşıyaka Ahmet Efendi Camisine getirildi. Burada Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına yakınları katıldı. Bu sırada Abdullah Rahicuha'nın oğlu güçlükle ayakta durabilirken, Muhanned El Muhammed'in babası ise oğlunun fotoğrafını öperek göz yaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namasının ardından ik işçi Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin’in cenazelerinin Suriye'ye gönderilerek burada defnedileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

-Cenaze namazı

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Detaylar

HABER: Muhammet BAYRAM/ANKARA,()