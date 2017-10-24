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Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
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Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!

Adana'nın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay nedeni ile bina boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük yaşadı.

24 Ekim 2017 Salı 16:04
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!

Adana'da Karacaoğlan Mahallesi Gçöyolu üzerinde bulunan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, kalorifer dairesinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları müdahale etti. Tedbir amaçlı binanın boşaltıldığı olayda, ekiple yangını söndürmek için uzun uğraş verirken, yoğun duman nedeni ile zaman zaman zor anlar yaşandı. 

Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili Güngör Akpınar ve müdürlük personelleri itfaiye ekiplerine yangının çıktığı nokta hakkında bilgi verdiler. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, sabotaj olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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