Yangın İhbarı Yenge Cinayeti Çıktı!

10 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Misket Sokak içerisinde bir apartman dairesinde çıkan yangın üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş yangını söndüren

itfaiye ekipleri bir kadının cesediyle karşılaşmıştı.

Suriye uyruklu Lina Hamit'in (20) cansız bedeni üzerinde inceleme yapan sağlık ekipleri, kadının boğazında izlerin olduğunu görünce durumu polise bildirmiş, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Lina Hamid isimli kadının cinayete kurban gittiğinri tespit etmişti. Soruşturma kapsasımında Lina Hamid'in kayınbiraderi Eymen O. (27) gözaltına alınmış yapılan sorguda Eymen O. Lina Hamid'i fön makinesinin kablosuyla boğduktan sonra evi yaktığını itiraf etmişti.Eymen O.'nun üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Lina Hamid'e ait kolye ve yüzük de ele geçirmişti. Yargı sürecinde Eymen O. hakkında “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Yağma” suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Eşi E.F. içinse ” Canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ ALDIM… KABLOSUYLA BOĞDUM!”

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk celsesine tutuklu sanıklar Eymen O. , eşi E.F. , maktül Lina Hamid eşi E.O. ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Eymen O.savunmasına Lina Hamid'in kardeşinin eşi olduğunu belirterek başladı.

DEHŞETİ MAHMEDE ANLATTI!

Eymen O., “Eşim , kardeşim ve eşi ile birlikte yaklaşık 4 aydır aynı evde yaşıyoruz. Olay günü Lina ile evde yalnızdık, eşim komşuya gitmişti. Kardeşim E.O. ise işteydi. Lina ile aramızda tartışma çıktı. Bana ve eşime hakaret etti. Kaldıramadım tokat attım dövdüm. O sırada bayılmıştı. Oda da bulunan saç kurutma makinesini aldım, kablosunu Lina'nın boynuna dolayıp sıktım. Can çekiştiğini anladım bunun üzerine battaniye sardım.'' dedi.

SANIK: CİNSEL BİR İLİŞKİMİZ OLMADI

Soğuk kanlı bir şekilde savunmasına devam eden sanık Eymen O., boğduktan sonra Lina Hamid'in kolye ve yüzüğünü aldığını söyleyerek, “Battaniye sardıktan sonra çakmak ile tutuşturdum, ardından evde yanmaya başladı. Bende o şekilde bıraktım çıktım. Çıkarken balkonun yandığını gördüm” dedi. Eymen O., yengesi Lina Hamid ile cinsel bir ilişkisinin olmadığını söyledi.

“EŞİMİN ELTİMİ ÖLDÜRECEĞİNDEN HABERSİZDİM”

Diğer tutuklu sanık Eymen O.'nun eşi E.F. ise eltisi Lina Hamid ile arasında bir sorun olmadığını belirterek “Eşim Eymen ile eltim Lina arasında herhangi bir ilişki yoktu. Olay yaşandığı an ben arkadaşımın yanındaydım, akşam eve geldiğimde evde yangın olduğunu gördüm. İtfaiye yangını söndürmeye çalışıyordu. Ben eşimin eltimi öldüreceğinden habersizdim, eve geldiğimde herkesle aynı anda olayı öğrenmiş oldum.” dedi.

“EŞİME KARDEŞİMDEN DAHA ÇOK GÜVENİYORUM…”

Duruşma salonunda sanık abisinin yüzüne tüküren E.O., “Kardeşim ile normal ailevi problemler dışında herhangi bir sorunumuz yoktu. Olay yaşandığı saatte işteydim, saat 17.00 sıralarında telefon geldi o şekilde haberdar oldum. Eşim neden öldürüldüğünü bilmiyorum. Ama eşime kardeşimden daha çok güveniyorum…” diyerek kardeşi Eymen O.’dan şikayetçi olduğunu belirti.

ELTİ TAHLİYE KATİL TUTUKLU

Savunmaların ardından duruşma savcısı, maktül de tecavüz bulgusu olup olmadığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınmasını talep ederek, suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak sanık E.F.’nin yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine talep etti. Ayrıca diğer sanık Eymen O.’nun da tutukluluk halinin devamını talep etti.

ADLİ TIP ‘TECAVÜZ’ BULGUSUNU ARAŞTIRACAK

Mahkeme heyeti, adli tıp kurumundan maktül Lina Hamid’de tecavüz bulgusunun araştırılmasını, tutuklu sanık E.F.’nin ise yurt dışına çıkış yasağı konarak tahliyesine karar verildi. Sanık Eymen O.’nun da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri ki bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 11:14