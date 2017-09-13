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Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'nde, dün akşam saatlerinde arazide başlayan yangının ormanlık alana sıçraması ile olayı gören köylüler ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

13 Eylül 2017 Çarşamba 13:34
Yangın çıkınca köylülerde itfaiye ekiplerine yardım etti

İlçeye bağlı Demirözü Köyü'nde dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Ormanlık alana sıçradı

Yangın daha sonra çevredeki ormanlık alana sıçramasıyla ağaçlar kül oldu. İtfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler ile yangına müdahale etti. Demirözü Köyü sakinleri yanlarında getirdikleri küreklerle alevlere müdahale etti. Sarp arazide yol açmak için ise kepçe ve dozerler de bölgeye sevk edildi. Orman yangını gece saatlerine kadar devam etti.

Yangın müdahalelerin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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