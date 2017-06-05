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Yalova’da Roman Mahallesinde Baba Oğlunu Öldürdü!

Yalovada Romanlar'ın yoğun olduğu mahallede oğlu ile tartışan baba, av tüfeği ile ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Hasan Demirci hayatını kaybetti.

05 Haziran 2017 Pazartesi 13:51
Yalova’da Roman Mahallesinde Baba Oğlunu Öldürdü!

YALOVA’da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle bitti. 58 yaşındaki Zeki Demirci belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı oğlu 37 yaşındaki Hasan Demirci’yi karnından av tüfeği ile vurdu. Kanlar içerisinde kalan Hasan Demirci, olay yerinde öldü.

Yalova’da Romanlar'ın yoğun olduğu  Bağlarbaşı Mahallesi Bay Çıkmazı’nda baba Zeki Demirci ile oğlu Hasan Demirci arasında henüz belirlenemeyen nedenle  tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonucu baba Zeki Demirci, av tüfeği ile  Hasan Demirci’ye bir el ateş ederek karnından vurdu. Yere yığılan Hasan Demirci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hasan Demirci’nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evlat katili olan Zeki Demirci ise Yalova polisi tarafından gözaltına alındı. Baba Demirci, ilk ifadesinde, pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı



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