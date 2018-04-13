YALIYA ÇAPAN GEMİ İÇİN BİR HACİZ BAŞVURUSU DAHA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı ile birlikte iskelesine çarptığı Uskumru Balık Restoranı, mahkemeye başvurarak, geminin donatanı Odyssey Navigation Co. Limited Şirketi'ne 2 milyon TL'lik ihtiyati haciz talebinde bulundu. Restoran, yaptığı ikinci başvuruda da günlük kazanç kaybının 21 bin 938 lira olduğunu öne sürerek, mahkemece atanacak bilir kişiler tarafından kazanç kaybı ve iskelesinde oluşan hasarın tespitini istedi.

Uskumru Gıda İşletme Turizm Limited Şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Avukat Ali Mahir Başarır, Vitaspirit isimli geminin 7 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Boğazı'nda bulunan ve müvekkili şirket tarafından işletilen restoranın iskelesine çarpmak suretiyle zarara neden olduğunu belirtti. Geminin iskeleye çarpması sonucunda doğmuş olan ve doğacak olan toplam zararlarının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu savunan Avukat Başarır, "Müvekkil restoran, mevzubahis kazadan önce iskelesinde 135 kişilik kapasite ile çalışmaktaydı. Masa, sandalye ve dekorasyon eşyaları da kazadan etkilendi, pek çoğu denize düştü, bir kısmı kullanılamaz hale geldi" dedi.

"ZARARIN GÜN GEÇTİKÇE ARTMASINA SEBEBİYET VERMEKTEDİR"

Dilekçesinde, tamir işlemleri bitene kadar 135 kişiye hizmet veremeyeceklerini savunan Avukat Başarır, "Bu durum kazanç kaybına bağlı olarak maddi zararın gün geçtikçe artmasına sebebiyet vermektedir. Müvekkilin zararının tam olarak belirlenmesi için zarar tespiti davası açacağımız ve iş bu dava sonuçlanıncaya kadar haksız fiile sebep olan geminin yabancı bayraklı olması, Türkiye'de yerleşik olmaması, kara sularımızı terk ederek kaçabileceği hususları dikkate alınarak Vitaspirit isimli gemi hakkında teminatsız olarak şimdilik 2 milyon TL'lik ihtiyati haciz uygulanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

AYNI MAHKEMEYE İKİNCİ BAŞVURUYU DA ZARARIN TESPİTİ İÇİN YAPTI

Avukat Başarır, aynı mahkemeye yaptığı ikinci başvuruda da, hasar tespiti talebinde bulundu. Müvekkili firma tarafından işletilen Uskumru Balık Restoranı'nın 2008 yılında faaliyete başladığını, mevsim şartlarına göre haftalık 275 bin ile 340 bin TL arası, günlük olarak ise 38 bin ile 65 bin lira kazanç sağladığını savunan Avukat Başarır, kaza nedeniyle günlük kazanç kayıplarının 12 bin 825 lira ile 21 bin 938 lira arasında olduğunu kaydetti. Kaza sonrası oluşan tehlike nedeniyle restorana gelen bazı müşterilerin gelmemeye başladığını belirten Avukat Başarır, kaza nedeniyle oluşan hasar ve uğranılan kazanç kaybının tespiti için mahkemece bilirkişi vasıtasıyla tespit yapılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Restoranın zarar gören bölümlerinin fotoğrafları