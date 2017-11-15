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Yakalanan teröristlerden şoke eden açıklamalar !

Sınırdışı operasyonları çerçevesinde sınırdan Türkiye'ye sızarken yakalanan Mısırlı Ebu Zeyd isimli terörist çok önemli itiraflarda bulundu.Yakalanan terörist , “CIA, aileleri rehin tutulan bazı kişilere farklı ülkelerde canlı bomba olma şartı getirdi” diye konuştu.

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:42
Yakalanan teröristlerden şoke eden açıklamalar !

ABD'nin terör örgütü PKK ile DEAŞ arasındaki bağlantıları gün geçtikçe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.Son olarak dün Pentagon'da gerçekleştirilen basın toplantısına canlı olarak katılan DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon , 'Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz' diyerek Türkiye'ye karşı savaşmayı göze aldıklarını belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalanan terörist de bu açıklamaları destekler bir şekilde itiraflarda bulundu.Yakalanan terörist ;“CIA, aileleri rehin tutulan bazı kişilere farklı ülkelerde canlı bomba olma şartı getirdi” ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Hama'ya getirilen  ve oradan Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalanan terörist DEAŞ'te sözde üst kademedeki yöneticilerin son aylarda birçok ülkeye ABD istihbaratı vasıtasıyla canlı bomba adayının taşındığı bilgisini  de verdi.

Türkiye'ye kaçak olarak getirilen kişi veya ailelerden çok büyük gelir elde edildiği de gelen bilgiler arasında yerel alıyor. Kaçak olarak ülkeye giren kişi başına 600 dolar, aile başına ise 1500 dolar ücret alındığı söylendi.

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