Yahya Acar silah arkadaşı Ömer Halisdemir'e komşu oldu !

Hakkari Çukurca'nın Kuzey Irak sınırındaki çıkan çatışmalar sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar'ın acı haberi evine ulaştı.Teröristlerle çıkan çatışma esnasında şehit olan Yahya Acar'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.Şehit Yahya Acar için Şırnak Jandarma 23. Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Kuzey Irak'taki çatışmalarda Yahya Acar şehit olurken 4 askerin de yaralandığı bildirildi.Çatışmalar sonucunda 3 pkklı teröristinde öldürüldüğü öğrenildi.

Şehit Yahya Acar'ın cenazesi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'nde defnedilecek.

Şehit Yahya Acar ile aynı anda askere giden amcasının oğlu olan Arif Acar :" Kendisi 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde başrollerden biri olan kahraman şehir Ömer Halisdemir'in silah arkadaşıydı.Ömer Halisdemir'e komşu gitti." dedi.