VURALHAN'IN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL
Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü: -Adliyeye sevk edilmesi -Detaylar
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS-İSTANBUL
Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın katil zanlısı Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar