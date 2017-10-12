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Vize Krizi Çözülüyor Mu? Bekir Bozdağ Açıkladı...

ABD Büyükelçiliği'nden 9 Ekim'de yapılan açıklama ile Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulması iki ülke arasında diplom krize neden olmuştu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre, Türkiye ve ABD arasında iki ülke temsilcilerinin bir araya gelip konu üzerinde çalışma kararı alındı.

12 Ekim 2017 Perşembe 11:58
Vize Krizi Çözülüyor Mu? Bekir Bozdağ Açıkladı...

Diplomasi tarihinde ilk kez karşılaşılan durum ile ilgili, kollar sıvandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, vize krizi ile ilgili iki ülke temsilcilerinin bir araya gelip çalışacaklarını ve çıkan sonuca göre de bir adım atılacağını duyurdu. Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı'nın dün bir teefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmenin çok yapıcı olduğunu söyledi. 

KONSOLOSLUK ÇALIŞANINA NEGATİF AYRIMCILIK SÖZ KONUSU DEĞİL

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un 4 Ekim'de tutuklanmasının ardından, vize ile ilgili kararın çıkmasına değinen Bozdağ, büyükelçi çalışanının avukatı ve ailesiyle görüşmesine bir engel olmadığını söyledi. Herhangi bir Türk vatandaşının suç isnadı yaptığında, yapılan uygulamanın aynısının yapıldığını söyleyen Bozdağ, herhangi bir negatif ayrımcılığın söz konusu olmadığını belirtti.

BÜYÜKELÇİNİN TUTUMU YANLIŞ

Bozdağ yaşanan olaylar sonrasında Sayın Büyükelçinin tutumunun yanlış olduğunu değerlendirerek, Dışişleri ya da Adalet Bakanlığı üzerinden iletişim kurulması gerektiğini medyaya açıklama açıklama yapmanın doğru olmadığını söyledi. Büyükelçinin, 'Burada bir intikam düşüncesi var' açıklamasının, saygı sınırlarını aşarak içişlerine karışma amacı taşıdığını da söyleyen Bozdağ, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

İFADEYE ÇAĞIRILAN BAŞKA BİRİ DAHA VAR

İfadeye çağırılan başka bir kişin daha olduğu ve bu kişinin konumuna dair bir bilginin olup olmadığı sorusuna ise bu konunun asıl muhattabının büyükelçi olduğunu söyleyen Bozdağ, başkonsoloslukta veya herhangi bir yerde böyle bir kişinin olup olmadığına ilişkin soruyu oraya sormak lazım dedi. Bozdağ, büyükelçilikten yapılan 'Saklamıyoruz' açıklamasına itibar edilmesi gerektiğini ancak güvenlik güçlerinin, hakkında yakalama kararı bulunan kişiler için Türkiye'nin her yerinde arama görevini yerine getireceğinin de altına çizdi. 

Son Güncelleme: 12.10.2017 12:00
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