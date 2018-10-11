Vietnam Meclis Başkanı, TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti

Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vietnam Meclis Başkanı Nguyen Thı Kımngam ile başbaşa ve heyetlerarası görüştü. Binali Yıldırım, Vietnam Meclis Başkanı Nguyen Thı Kımngam ile görüşmelerinden sonra Vıetnam heyetine TBMM Genel Kurulu'nu ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümleri gezdirdi.

Görüntü Dökümü:

_Yıldırım'ın misafir heyeti Meclis'te gezdirmesi ve bombalanan yerleri göstermesi

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