Veysel Tiryaki, Kızılay'a kan verdi

Altındağ Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Kızılay'a kan bağışında bulundu.



AK Partili Veysel Tiryaki, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Kızılay Kök Hücre ve Kan Bağışı' kampanyasına katıldı. Yenimahalle sakinlerinin de destek verdiği kampanyada Tiryaki, kan bağışında bulundu.



Veysel Tiryaki, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "İnsanın ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli değildir. Elimizde kan stokunun bulunması ve bir insanımızın kurtarılması açısından oldukça önemlidir. Herkesin bunu gönül rahatlığı ile vermesi lazım. Kan verdikçe, insanlar daha sağlıklı hale gelebiliyor. Bu alışkanlığı kazanmak lazım. Bugün itibariyle Kızılay ihtiyaç olan kanın yüzde 85’ini karşılayabiliyor. İnşallah bu bilinci sadece sokakta değil, sivil toplum kuruluşlarında, okullarda, kışlalarda her yerde duyurarak, günlük karşılanabilecek kan stokuna ulaşmamız gerekiyor. Bugün burada insanımızı kan vermeye davet ediyoruz. Emeği geçenlere ve Türk Kızılayı'nda çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Veysel Tiryaki'nin kan bağışında bulunması

-Veysel Tiryaki açıklama

-Vatandaşlardan görüntü

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()