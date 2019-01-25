Venezuela Büyükelçiliği: Faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz

VENEZUELA Ankara Büyükelçiliği, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşrutiyetini baltalamak ve bununla, uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Venezuela Ankara Büyükelçiliği, ülkede yaşanan karışıklık için 'Türkiye halkından dayanışma bekliyoruz' başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda Venezuela ile dayanışmasını esirgemediği ifade edilen açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamaları, ülkenin içişlerine müdahale etmeme ilkesini ihlal etmektedir; Uluslararası hukukun temelini ihlal etmekte ve Venezuela’nın egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına saygısızlık etmektedir" denildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimlerde, geçerli oyların yüzde 65’ini alarak seçildiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Venezuela seçim sistemi, seçim usulsüzlüklerini engellemek adına oy sandıklarının yüzde 50'sinden fazlasını denetleyen dünyadaki tek sistemdir. ABD gibi ülkeler oy sandıklarının sadece yüzde 5'ini denetlemektedir. İngiltere, Fransa, Kolombiya veya Meksika gibi diğer ülkelerde böyle bir denetim mekanizması bulunmamaktadır."

'ULUSAL MECLİS HUKUKA AYKIRI DAVRANIYOR'

Ulusal Meclis Başkanı ve muhaliflerin yasalara aykırı davrandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2015 yılında Venezuela muhalefetince kontrol edilen ve demokratik olarak seçilen Ulusal Meclis, 2017 yılında yayınlanan Yüksek Adalet Divanı kararlarına karşı itaatsizlik içindedir. Hiç şüphesiz Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros'tur ve bu durumda yasal varlığı savunulmalıdır, bu şahsi bir durum değildir. 2018 yılı Mayıs ayında halkın vermiş olduğu karara saygı duymak gerekir. Nicolas Maduro'nun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Anayasal Başkanı olduğuna şüphe yoktur ve onun yasal Başkanlığını savunma zorunluluğu dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır."

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, ()