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Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!

Lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşıkÿbir senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi’nde dün ’solunum yetmezliği’ nedeniyle dün hayatını kaybetti.

16 Ocak 2018 Salı 10:26
Vefat eden Dilek Özçelik'in babasından acı sözler ..!

Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine yardım için verilen parayı, ’dilenci değilim" diyerek geri çeviren ve tedavi gördüğü hastanede  ’solunum yetmezliği’ nedeniyle  hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in (27) babası Nevzat Özçelik konuştu. 

Dün Ankara’dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen genç kızın cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Kızı ile her zaman gurur duyduğunu ifade eden Nevzat Özçelik ;"Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara’daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, bizde zaman zaman ziyaretine gidiyorduk.Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler ..?" ifadelerini kullandı.

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