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Vatandaşlıktan Çıkarılmamak İçin Yurda Dönen İşadamları Gözaltına Alındı

Vatandaşlıktan çıkarılacakları endişesiyle yurda dönen Konyalı 2 işadamı yurda döner dönmez havalimanında gözaltına alındı...

12 Haziran 2017 Pazartesi 12:25
Vatandaşlıktan Çıkarılmamak İçin Yurda Dönen İşadamları Gözaltına Alındı

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında örgüte finans sağladıkları ve örgütün mütevelli heyetinde yer aldıkları iddiasıyla haklarında tutuklama kararı çıkartılan ve 17 Temmuz'da Danimarka'ya giden 2 işadamı, vatandaşlıktan çıkarılacakları endişesiyle yurda döndüklerinde gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüte finans sağladıkları ve örgütün mütevelli heyetinde yer aldıkları ileri sürülen işadamları 48 yaşındaki Halil İbrahim Aydın ve aynı yaştaki Sami Çiçek, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 17 Temmuz'da Danimarka'ya gittikleri belirlendi. Ardından mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.

 Yurt dışında bulunan örgüt üyelerinin 3 ay içinde yurda dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacağı yönündeki ilamın ardından 2 işadamı, yurda dönmeye karar verdi. Aydın ve Çiçek'in, dün Danimarka'dan Konya'ya, uçak bileti satın aldığını belirleyen polis, uçağın ineceği saatte Konya Havalimanı'nda önlem aldı. 2 kişi uçaktan indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Ardından ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldüler.e ettim.



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