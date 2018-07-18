Vatandaş Bedelli İçin Evini Ve Arabasını Satıyor

Torba yasa ile Meclis’e gelecek olan bedelli askerlik düzenlemesinde ücret ve yaş koşulları netleşti. Bu sebeple Türkiye’nin her bölgesinden bazı vatandaşlar evini arabasını satılığa çıkardı. Dünden bugüne internete onlarca ilan konuldu.

BEDELLİYE KREDİ ÇEKMEMEK İÇİN SATIYORUM

Yıllardır severek bindiği aracını bedelli askerlik yapmak için satan İbrahim Keleş, “Bedelli askerlikten dolayı aracımı piyasanın biraz daha altına satıyorum. Mecburum… Kredi çekmemek için 15- bini 20 bin TL bedelle ödememek için aracımı satıyorum.” ifadelerini kullandı.Bir diğer aracını satan Ergün Can ise şu an bir kredi borcu olduğunu ve parası olmadığından dolayı aracını satılığa çıkardığını söylüyor. Ergün,” Şu an hazırda bir kredi borcum var. İkinci kredi beni zora sokar bu sebeple aracımı biraz daha düşük yazıp satıyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 10:51