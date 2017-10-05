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Vatan Şaşmaz Cinayetinin Görüntülerini Sızdıran Didem Çolak Yakalandı

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ile ilgili görüntüleri basın kuruşlarına satmaya çalıştığı gerekçesi ile oyuncu Didem Çolak, yakalanarak göz altına alındı.

05 Ekim 2017 Perşembe 14:43
Vatan Şaşmaz Cinayetinin Görüntülerini Sızdıran Didem Çolak Yakalandı

İstanbul'da bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz olayında ceset görüntülerini internete sızdırdığı iddiası ile aranan oyuncu Didem Çolak, İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından Konya’da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Savcılığın ifadesini alacağı belirtilen Didem Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

'KARIM MESAİDE OLDUĞUMA İNANMADI'

Soruşturma kapsamında daha önce bir polis memuru gözaltına alındı. Açığa alınan polis memuru görüntüyü çektiğini ifade ederek, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için görüntüyü çekerek eşine gönderdiği ve eşininde aile Whatsapp grubuna gönderdiği belirlenmişti. 

Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı Didem Çolak’a gönderdiği, onun da görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı dolayısıyla internette yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti. Daha sonra ise Çolak'ın bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı Whatsapp yazışmaları medyaya yansımıştı. 

Son Güncelleme: 05.10.2017 15:28
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