Vatan Koruyan Korucuların Zam Sitemi!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen basın açıklaması yaparak korucuların maaşlarında düzenleme yapılmasını istedi. Ziya Sözen, konuya ilişkin açıklamasında, genelde çok cocuklu olan korucuların son zamla maaşlarının 1500 TL'ye yükseldiğini ancak korucuların bu maaşla yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.



İŞTE ZİYA SÖZEN'İN KONUYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI



Temmuz ayında Memur ve İşçilere verilen maaş zam oranı enflasyon farkı ile birlikte 6.9 olarak açıklanmıştır. Bu zam oranları ile birlikte gece gündüz dağ taş demeden Şehit olma pahasına mücadele veren Güvenlik Korucularımızın maaş oranları 1410 TL den 1500 TL ye ulaşmıştır. Güvenlik korucularımızın bu maaş miktarları geçinmeleri asla söz konusu değildir. Güvenlik korucularımızın kalabalık aile yapıları göz önüne alındığında aldıkları maaşla çok büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu gerçektir.



Güvenlik korucularımız , "korucular bu görevi para için yapıyor" algısı oluşturmamak için sessiz kalmaktadırlar. Biz güvenlik korucuları ne zaman maddi imkansızlıklarımızı dile getirdiğimizde bir takım marjinal guruplar ve şer güçleri korucular para için bu görevi yapıyorlar tezini ortaya atmaktadırlar. Ama gerçek şu ki biz hiç bir zaman bu mesleği para için yapmadık. Bu meslek para ile yapılacak bir meslek değildir. Aldığımız ücret yaptığımız görevin bir gecelik karşılığı bile değildir. Çünkü askerimizle polisimizle gece gündüz çok ağır arazi ve iklim şartlarında canımız pahasına görev yapıyoruz. Bu uğurda hemen her gün Şehit veriyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan, bayrak ve mukaddes değerlerimiz için asla Şehit olmaktan geri durmayacağız.



Ama takdir edilmelidir ki bizde aile sahibiyiz , bizim de çocuklarımız var. Ailemizin ve çocuklarımızın geçimlerini sağlamakla mükellefiz. Ama aldığımız maaş ile çocuklarımızın temel ihtiyacını dahi karşılaşmamanın mahcubiyetini yaşamaktayız.



Vatan için bayrak için mukaddes değerler için ölmeyi göze alanların operasyonda iken acaba çocuğuma defter kalem alabilirmiyim, acaba evde çocuklarımın karnı tok mu, aç mı gibi maddi kaygılar içinde olmaması lazım. Vatanı için ölmeyi göze alan kişilerin geçinmeme sorunu olması ve geçim derdine düşmeleri doğru bir yaklaşım değildir.



Ama biliyoruz ve inanıyoruz ki 35 yıldır kangren haline gelmiş sorunlarımızın büyük bölümünü çözen hükümetimiz maaşlarımızı da en kısa sürede düzeltecektir. 35 yıldır sosyal güvencemiz yoktu , silah ruhsatlarımız yoktu , görev ve operasyon tazminatlarımız yoktu. İsmimiz geçici köy korucusu idi.Bu sorunlarımızın hepsi bu hükümetimiz tarafından giderildi. Sosyal güvencemiz yapıldı, silah harç parasına muafiyet getirildi.



Operasyon ücretlerimiz ve harcırahlarımız ödeniyor, ismimizin önündeki geçici ve köy ibareleri kalktı. İçişleri bakanlığı bünyesinde bizlerin her türlü iş ve işlemiyle ilgilenen korucular Dairesi başkanlığı kuruldu. Korucularımızın yaşı gençleştirildi.Yeni on binlerce korucu alımı yapıldı.Bunlar çok önemli ve beklediğimiz iyileştirmeler oldu. Bu iyileştirmeler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere , Sayın Başbakanımıza , Sayın İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizden beklentimiz maaşlarımızda iyileştirme yapılarak maaşlarımızın en düşük devlet memuru maaşına endekslenmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz zaruri ve insani bir taleptir. Her gün Şehitler ve gaziler verdiğimiz bu günlerde maaş sorunumuzu gündeme getirmekten de büyük bir hicap duyuyoruz.İnşallah bu talebimiz en kısa sürede karşılanır ve fedakar camiamıza çok büyük bir moral ve motivasyon verilir. 50 bin kişilik korucumuz hükümetimizden bu müjdeli haberi beklemektedir