Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu: 1140 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Van'dan Bursa'ya fazla miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Van, Malatya, Kayseri ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun Bursa ayağında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında 750 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.F.B. gözaltına alındı.

Öte yandan, diğer illerde gerçekleştirilen baskınlarda da 390 gram metamfetamin ele geçirilirken Z.Y., İ.G., M.A., F.D., M.K.,K.P. ve S.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.F.B., Z.Y., İ.G., M.A., K.P. ve S.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.