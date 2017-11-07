Van'dan acı haber : 1 asker şehit !

Son dakika Van'dan acı haber geldi. Çaldıran İlçesi'nin Harabekordon Bölgesi'nden yurda sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu haberi ailesine ve sevenlerine ulaştı ...Şehidin acı haberi İzmir'in Beydağ İlçesi'nde yaşayan ailesine ulaştı...

Yapılan cenaze töreninin ardından şehit Üsteğmen Sakallı'nın cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklama ; İlimiz Çaldıran ilçesi Harabekordon bölgesinde, 06 Kasım 2017 günü 19.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı unsurların operasyon faaliyeti sırasında, bölgeye sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına, güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir.

Operasyon sırasında, Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoru Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur .





