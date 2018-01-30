Van'da korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

Başkale ilçesinden Van'a giden 65 EN 451 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 65 DH 165 plakalı tır, Gürpınar'ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.Son dakika edinilen bilgilere göre Van'ın Gürpınar ilçesinde minübüsle ile tırın çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen korkunç kazada ölü ve yaralıların da olduğu gelen bilgilerin arasında ...

Meydana gelen kazada ilk belirlemere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği , 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi.Yaralılar ilk müdahelelerin ardından ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.