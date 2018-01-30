Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
120146
ALTIN
163.241
DOLAR
3.7744
STERLİN
5.3215
EURO
4.6892
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı !
Serdar Gürler'den Fatih Terim paylaşımı...
Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması
Mariano'dan 'Şampiyonluk' açıklaması
Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !
Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !
Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması
Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası...

Van'da korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

Son dakika edinilen bilgilere göre Van'ın Gürpınar ilçesinde minübüsle ile tırın çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen korkunç kazada ölü ve yaralıların da olduğu gelen bilgilerin arasında ...

30 Ocak 2018 Salı 11:29
Van'da korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var !

Başkale ilçesinden Van'a  giden 65 EN 451 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 65 DH 165 plakalı tır,  Gürpınar'ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.Son dakika edinilen bilgilere göre Van'ın Gürpınar ilçesinde minübüsle ile tırın çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.Meydana gelen korkunç kazada ölü ve yaralıların da olduğu gelen bilgilerin arasında ...

Meydana gelen kazada ilk belirlemere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği , 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi.Yaralılar ilk müdahelelerin ardından ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da zehirli balık paniği yaşanıyor 
Bodrum'da zehirli balık paniği yaşanıyor 
Kilis'e bir roket daha isabet etti !
Kilis'e bir roket daha isabet etti !
Türk Tabipler Birliği'ne dev operasyon ! Yöneticiler gözaltında
Türk Tabipler Birliği'ne dev operasyon ! Yöneticiler gözaltında
Korkunç olay ... Kavga ettiği sevgilisiini aracıyla ezdi !
Korkunç olay ... Kavga ettiği sevgilisiini aracıyla ezdi !
Karadeniz'de Rusya ve ABD uçakları arasında gerilim
Karadeniz'de Rusya ve ABD uçakları arasında gerilim
Furkan Vakfı'na dev operayon ! Çok sayıda kişi gözaltında
Furkan Vakfı'na dev operayon ! Çok sayıda kişi gözaltında
Mardin sınır karakolunda sıcak çatışma . 2 terörist öldürüldü
Mardin sınır karakolunda sıcak çatışma . 2 terörist öldürüldü
Önce hırsızlar soydu sonra polis soydu !
Önce hırsızlar soydu sonra polis soydu !
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; 'Bedelini ağır ödeyecekler !'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; 'Bedelini ağır ödeyecekler !'
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim