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Van'da büyük uyuşturucu operasyonu ! Yarım ton eroin ele geçirildi

Van'da son dakika büyük uyuşturucu operasyonu ...Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar 506 kilo 970 gram eroin ele geçirildi ve çok sayıda gözaltı var.

24 Kasım 2017 Cuma 11:55
Van'da büyük uyuşturucu operasyonu ! Yarım ton eroin ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda  506 kilo 970 gram eroin ele geçirildiği öğrenildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar sonrasında 14 kişi gözaltına alındı.

Büyük operasyonun Van'ın merkez Edremit ve İpekyolu İlçeleri'nde gerçekleştiği öğrenildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'nda narkotik köpeği 'Efes'inde katıldığı operasyonla bir kamyona baskın düzenledi.Aramalara sonrasında  96 pakette 49 kilo 970 gram eroin ele geçirildi.2 kişi konuyla ilgili tutuklanarak gözaltına alındı.

Edremit İlçesi'nde ise tıbbi atık aracında uyuşturucu sevkiyatı  yapıldığı öğrenildi.Tıbbi atık taşıma aracında yapılan aramalarda 457 kilogram eroin bulundu ve operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Geçtiğimiz yılbaşından beri Van'da 4 ton uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

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