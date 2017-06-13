Van Başkale’de çoban öldürüldü!

Başkale İlçesi Yolmaçayır Mahallesi'nde silah ile vurularak öldürülen çoban Sinan Şener'in cesedi bulundu.



Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'nin Yolmaçayır Mahallesi kırsal kesiminde çoban Sinan Şener'in cesedini görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı inceleme ardından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirtilen Sinan Şener'in cesedi otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri soruşturma başlatıldı.



Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale'nin Yolmaçayır Mahallesi kırsal kesiminde çoban Sinan Şener'in cesedini görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı inceleme ardından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirtilen Sinan Şener'in cesedi otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri soruşturma başlatıldı.