VALİ YERLİKAYA ENKAZDAN 3 KİŞİNİN CESEDİNİN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini  açıkladı. Görüntü Dökümü: -------------- Vali...

VALİ YERLİKAYA ENKAZDAN 3 KİŞİNİN CESEDİNİN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini  açıkladı.

Görüntü Dökümü:
--------------
Vali Yerlikaya'nın açıklaması

YORUM EKLE
Gönder