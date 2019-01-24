VALİ KARALOĞLU: . KEMER KUZDERE'DE ANNESİYLE BERABER BİR YAVRUMUZ ARAÇLA NEHRE DÜŞTÜ

Finike'de hortum anını gören Ramazan Eken, "Hortum çıktığı anda çok yakın bir yerdeydim. Hortum denizden çıktı. Sahilde bulunan ASAT Hizmet Birimi ve İtfaiye Hizmet Birimi'ndeki araçlar ve insanlara zarar verdi. 3 kilometre ileriye gitti. Oradaki portakal ve narenciye ağaçlarına zarar verdi" dedi.

'30 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ'

Kaymakam Ergün Baysal da bölgede inceleme yaptı. Kaymakam Baysal, "Finike'de 13.40 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde hortum faciası oldu. 1'i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız yaralandı. Hastalarımız tedaviye alındı. Hortum direkt Büyükşehir Belediyemizin araç ve binasını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 araç zarar gördü. Dolu yağışına bağlı olarak tarımsal alanlarda zararlar var. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacak" diye konuştu.

200 METRE UÇURDU

ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada hortumun çıktığı belirtildi. Hortumu fark eden çalışanlar kaçarak uzaklaşmaya çalışırken, işçilerden Devrim Bayram Demir'in (35) hortuma kapılarak havalandığı kaydedildi. Hortumun Devrim Bayram Demir'i yaklaşık 200 metre uçurduktan sonra yere düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan Devrim Bayram Demir, ambulansla Kumluca'daki özel bir hastaneye götürüldü. Devrim Bayram Demir yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Ramazan Küçükada ise aracıyla yolda ilerlerken hortuma kapıldı. Metrelerce havalandıktan sonra refüje düşen ve hurdaya dönen otomobilinde yaralandı. Ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürülen Ramazan Küçükada da tedaviye alındı. Olay sırasında yaralanan Mustafa Gökbelen (63), Finike Devlet Hastanesi'ne buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Şimşek (43), Mehlika Şehime Bülbül (57) Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kemer'de denizde oluşan hortumun park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurduğu olaydan yaralı kurtulan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Ayla Akın'ın bir kızının da bir süre önce Çamyuva Mahallesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Diğer yandan olay anını çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dereye düşen aracı gören vatandaşların hızla olay yerine gittiği, bunlardan bazılarının aracı kontrol etmek için suya girdiği görüldü. Bu sırada vatandaşlardan birinin içine girdiği aracın suyun debisiyle sürüklenmeye başladığı görüntülerde yer aldı. Bir süre aracın içinde sürüklenen kişinin derenin içine doğru ilerlediği görüldü. Edip Reyhandalı olduğu öğrenilen vatandaşın daha sonra kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtulduğu kaydedildi.

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VALİ, ZARAR GÖREN İLÇELERE GİTTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum nedeniyle kentte zarar gören ilçelerde inceleme yaptı. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum, dolu nedeniyle zarar oluştuğunu belirterek, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ailesine başsağlığı diliyoruz. Üç ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastenesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki sağlık bakanlığımızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.

KAYIP KIZI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Çok sayıda sera, meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef, arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kemer'de vatandaşların evlerinde hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalyamıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşalllah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

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