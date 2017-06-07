Uzman Çavuş Hastanede Şehit Oldu

Çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürülürken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.



Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman çavuş, ağır yaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman çavuş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılımayarak şehit oldu. Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.