Uzman Çavuş Evinin Önünde Saldırıya Uğradı!

Şehitlik semti Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan ve aracının bagajına malzeme koyan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı B.D., saat 09.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan yaklaşan saldırgan, askeri kurşunlayarak sırt ve başından ağır bir şekilde yaraladı. Uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan askerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırı sonrası kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılırken, mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polisin bir saldırganın izini sürdüğü belirtildi.