 ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Fatih Eminönü’nde uygulama yapan trafik polisleri durdukları özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Şoförün yapılan üst aramasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri bugün Eminönü'nde halk otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde ekipler, bir özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücü T.Ö.’nün yapılan kontrollerde sürücü kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Emniyete girişi

-Uyuşturucunun fotoğrafı

-Detaylar