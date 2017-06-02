Uzay Bilimleri Fakültesine FETÖ Operasyonu

ESKİŞEHİR merkezli FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan ve halen okuyan 6 kişi gözaltına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun olup değişik yerlerdeki sivil havacılık alanlarında görev yapanlar ile halen öğrenci olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Evlerinde ve çalıştıkları kurumlardaki odalarında arama yapılan şüphelilerin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildiği belirtildi.