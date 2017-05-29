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Uyuşturucu Satıcılarına Drone Takipli Operasyon!

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına drone takipli operayon yapıldı. 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hapları ele geçirildi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:35
Uyuşturucu Satıcılarına Drone Takipli Operasyon!

MERSİN'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube  ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik drone destekli yapılan uygulamada 16 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi'nde Narkotik ekipleri, diğer şubelerin de destek verdiği geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Eğitimli köpeklerin de aramalara kullanıldığı operasyonda  şüpheli kişiler ve araçlar kontrol edildi. Drone ile havadan görüntü alınan uygulama noktasından kaçan şüpheli araç kovalamaca sonucu yakalanırken 1 kişi gözaltına alındı.

16 kişinin gözaltına alındığı uygulamada satışa hazır durumda paketlenmiş 50 gram eroin, 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 



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