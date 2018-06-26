USTA OYUNCU MURAT SOYDAN'DAN İYİ HABER

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan taburcu oldu.

78 yaşındaki Murat Soydan geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılmıştı. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne kaldırılan usta oyuncu ameliyat edildi. Op. Dr. Selim Türkkan ve Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre tarafından ameliyat edilen Soydan'a kalça protezi takıldı. 1 haftadır hastanede tedavisi süren Soydan bugün taburcu oldu. Murat Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.