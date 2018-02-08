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Üst Düzey Yargı Mensubuna FETÖ Gözaltısı!

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize ettiği öne sürülen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya, Çanakkale'de yakalandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:47
Üst Düzey Yargı Mensubuna FETÖ Gözaltısı!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın firari şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında kentte FETÖ'nün 'gaybubet evleri' belirlendi.

Başsavcılığın kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya da yakalandı.

Gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kaya, işlemleri için emniyete götürüldü.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği öne sürülmüştü.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını iddia etmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını ileri sürmüştü.

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