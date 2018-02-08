Üst Düzey Yargı Mensubuna FETÖ Gözaltısı!

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize ettiği öne sürülen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya, Çanakkale'de yakalandı.