Üsküdar'da otobüs halkın arasında daldı ! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da meydana gelen korkunç olayın saat 10.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi.Bölgede bulunan görgü tanıklarının ifade ettiklerine göre Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde ilerleyen özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. Sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi.

Son dakika edinilen bilgilere göre Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Mustafa Erdoğan, Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik olduğu öğrenildi.