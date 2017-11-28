Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı düzenlendi !

İstanbul Üsküdar'da dün akşam saatlerine korku dolu anlar yaşandı.Kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından park halindeki okul servis aracına silahlı saldırı düzenlendi.Düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken, sürücü 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk'de yaralandı.
Saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtilirken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk'ü ilk müdahalelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Asiye A.'nın eşi Yılmaz A.'yı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.