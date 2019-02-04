ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO HATTINDAKİ ARIZA GİDERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul

Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.

Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Metro istasyonundaki yığılmalar

-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması

-Yolcuların metro beklemesi

