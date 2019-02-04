ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO HATTINDAKİ ARIZA GİDERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul
Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.
Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.
Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Metro istasyonundaki yığılmalar
-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması
-Yolcuların metro beklemesi