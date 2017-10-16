Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106474
ALTIN
152.769
DOLAR
3.6443
STERLİN
4.8431
EURO
4.3029
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar...
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın !...
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39...
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı !
Galatasaray taraftarı Konya'da saldırıya uğradı...

Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !

Van Gölü canavarı efsanesi Uşak'ta görünntülendi.Uşak'ın merkezinde bulunan bir göletteki korkunç görüntü oraya pikniğe giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:36
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !

Uşak'ın merkezinde bulunan bir gölette dün akşam saatlerine esrarengiz bir olay yaşandı.Birden bire göletin ortasından su fışkırdı ve gürültülü sesler gelmeye başladı ...

Gölün etrafına piknik yapmak için giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.Görüntüleri görenler acaba bu da 'Uşak Gölü Canavarı mı ? ' dediler.Olayı canlı olarak izleyen telefonuna kaydeden vatandaşlar olayı şöyle anlattı ; " Ailecek piknik yapmaya gelmiştik.Bir anda çok gürültülü bir ses duyuldu.Göle doğru baktık.Gölün ortasından su fışkırıyor ve uğultulu bir ses geliyordu.Gerçekten çok ürkütücüydü." ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!
PKK, Kerkük'e Girdi! İşte O Anlar!
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı
İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı
Hakkari'de göçmen faciası ! 65 kişi yaralandı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim