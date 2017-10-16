Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !

Uşak'ın merkezinde bulunan bir gölette dün akşam saatlerine esrarengiz bir olay yaşandı.Birden bire göletin ortasından su fışkırdı ve gürültülü sesler gelmeye başladı ...

Gölün etrafına piknik yapmak için giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.Görüntüleri görenler acaba bu da 'Uşak Gölü Canavarı mı ? ' dediler.Olayı canlı olarak izleyen telefonuna kaydeden vatandaşlar olayı şöyle anlattı ; " Ailecek piknik yapmaya gelmiştik.Bir anda çok gürültülü bir ses duyuldu.Göle doğru baktık.Gölün ortasından su fışkırıyor ve uğultulu bir ses geliyordu.Gerçekten çok ürkütücüydü." ifadelerini kullandı.