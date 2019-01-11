ÜNLÜ KAHVECİ CEMİL FİLİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

İstanbul'un tanınmış kahvecilerinden Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun köpüğü ve koyuluğu ile bilinen Cemil Filik'in kahvesi, 35 ülkede televizyon programlarına konu olmuştu.

Cemil Filik için Şişli Hasan Zeynep Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene başta Cemil Filik'in ailesi olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazı öncesi Filik'in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 65 yaşında hayatını kaybeden Cemil Filik'in cenaze namazını, ilahiyatçı kardeşi Hıfzı Filik kıldırdı. Cenaze namazının ardından Cemil Filik Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze namazının kılındığı Hasan Zeynep Camisi

-Cami avlusunda taziyeleri kabul eden aile

-Filik cenazesi başında dua edenler

-Helallik alınması

-Cemil Filik'in kardeşi Hıfzı Filik'in namazı kıldırması

-Genel ve detaylar

