Üniversiteye Giriş Sınavı Ertelendi! Yeni YKS Tarihi 30 Haziran-1 Temmuz...

Başkentte, erken seçim tarihi ile çakışan üniversite sınav tarihinin değiştirilebileceği konuşuluyordu.

ÖSYM'DE JET TOPLANTI

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirilmesi bekleniyordu. ÖSYM acil olarak toplandı.

YÖK de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile erken seçim tarihinin çakışması nedeniyle açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı. Açıklamada 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Önceki sınav tarihleri şu şekildeydi;

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar